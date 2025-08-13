フリーアナウンサーの古舘伊知郎が１３日、情報番組「ゴゴスマ」（ＴＢＳ系）に出演し、静岡・伊東市の田久保真紀市長の学歴詐称騒動に言及した。

この日、百条委員会が開かれ、初めて田久保市長が出席したが、従来の主張を繰り返し、大きな進展はなかった。

古館は「終始囲みの会見で、この人はハキハキしゃべっています。しゃべることに集中するっていうのは体裁をつくることに集中しますので、全く中身が伴っていない。だから言語明瞭、意味不明という言葉が昔、政治家に対してありましたけど、そういう印象を受ける」と不信感を募らせた。

続けて「どうして人間っていうのはここまで執着するのか。つかんだイスとおカネには執着するんだなと。もうここで降りられたらと痛切に思う。ウソはダメですからね」と潔い辞職を勧告した。

さらに「メディアの末端にいて思うのは、同じように大学卒業してなさそうなのに大学出ているというふうに言って、立派に政治家をやっている人もいるじゃないですか。メディアも突っ込みやすいところにだけ突っ込んで、突っ込みづらい権力をもっと持っているところに突っ込まないのはよくないので、その辺のバランス感覚も必要」と名指しこそしなかったが、学歴詐称騒動があった政治家の話題を取り上げ、メディアの姿勢にも苦言を呈していた。