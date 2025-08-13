お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（34）が12日深夜放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・55）に出演。チャラ男キャラクター誕生日の裏側を明かす場面があった。

この日、FOD SHORTで配信中の「サラリーマン山崎シゲル」と特集。主演の山崎シゲルを演じる古屋呂敏とともに、漫画家で、絵本作家、芸人としても活動する田中光がゲスト出演。田中は同作を思いついたきっかけとして、「又吉さんに“特技伸ばしといた方がええよ”みたいなこと言っていただいたんですね、食えなかった時に。で、僕、美術の大学を中退して吉本興業に入ったので、“絵が描けるんで、じゃあ絵描きますわ”って」とお笑いコンビ「ピース」又吉直樹のアドバイスがきっかけだったと告白。「で、なんとなくその大喜利の回答の絵を描き込んだようなものを、Twitterに上げて。当時Twitterに1枚しか貼れないじゃないですか。だから一コマ漫画を書いてたっていう感じですね」と話した。

これに、りんたろー。は「やっぱり又吉さんか」と納得。兼近も「又吉さんなんだよ。だから又吉さんがこれ勧めてるのを聞いて俺が見てんだよ、実は」と明かした。

「俺も相方がいなくなったタイミングで、“自分の中にあるけど出してないもの何？”ってなって。そういえばそんな真面目ちゃうやん、みたいな。芸人になってからすげえ真面目なネタを考え始めたけど、本来ちゃうやん、適当。っていうところで、隠さなくて良くない？っていう。芸人っていう枠に入れば入るほど芸人じゃなくて、枠からはみ出してんのがそもそも芸人やんって。なんでみんなと同じことするの？って、じゃあチャラ男をやってみようっていうので、これですよ」とした。

これには、りんたろー。も「ええ、そのエピソード初めて聞いた。7年やてて、今初出しトーク」と驚き。

兼近は「そうそうそう。俺そういえば昔ギャル男だったなって思い出して、調べたんですよ。ギャル男の面白い部分」。井上も「又吉さん、何人人生変えてんですかね」と感心していた。