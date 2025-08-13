¡Ú ¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡¦ÀÖ±©·ò°í ¡Û¡¡Ç°´ê¤Î¡Ö½é¡×¥Þ¥¤¥«¡¼¹ØÆþ¡¡¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡× ¡Ú Æü»º¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë ¡Û
¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2023¡×²¦¼Ô¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ë¥´¥ê¥é¡×¤ÎÀÖ±©·ò°í¤µ¤ó¤¬Ç°´ê¤Î¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò¹ØÆþ¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇ¼¼Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÊý¤Î»ù¶ÌÃÒÍÎ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¼Ö¹ØÆþ¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¥«¡¼ÍÑÉÊÅ¹¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ±©¤µ¤ó¤¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¼ÖÇã¤¦¤·¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤È¤«¤ÏÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼Ö¤Ï¥Þ¥¸¤Ç½é¤á¤Æ¡×¤È¡¢´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼êÂ³¤¤ò¥ß¥¹¤Ã¤ÆÅö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¼¼ÖÆü¤«¤é1½µ´ÖÃÙ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Öº£Æü¡¢½é¤á¤Æ¤³¤³¤«¤é¾è¤Ã¤Æµ¢¤ì¤ë¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖ±©¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÆü»º¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥ì¥¤¥ë [ X-TRAIL ]¡×¡£¼ÖÂÎ¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Â¸µ¤ò¾È¤é¤¹¥¦¥§¥ë¥«¥à¥é¥¤¥È¤ä¡¢¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤É¡¢¹âµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤Î¤´¸ü°Õ¤Ç¡ÖKOC¡¡KING¡¡of¡¡CAR¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â¼ÖÂÎ¤ËÁõÃå¡£
±¿Å¾ÀÊ¡¢½õ¼êÀÊ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç²¹ÅÙÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¼ÖÆâ¶õ´Ö¤â¼«Ëý¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¡Ö²ÙÊª¤âÀÑ¤á¤Þ¤¹¡×¤È»ù¶Ì¤µ¤ó¤âËþÂ¤²¤ÊÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¼¼Ö¸å¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÀÖ±©¤µ¤ó¤È»ù¶Ì¤µ¤ó¡£
ÀÖ±©¤µ¤ó¤¬¡ÖYouTube¤â¡¢£²¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤«¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ë²è¤â¡¢Éý¹¤¬¤ë¤è¤Í¡×¤È¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ù¶Ì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÂæ¾ì¤È¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤ÎÀÖ±©¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥¶¥óÄ°¤¤¤Æ¡¢¾ÅÆî¡©Î®¤¹¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢£²¿Í¤Ç¹Ô¤Àè¤òÁêÃÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀÖ±©¤µ¤ó¤Ï¡Ö·à¾ì½ª¤ï¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó´ó¤êÆ»¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤µ¡£´ó¤êÆ»Áý¤¨¤ë¤è¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤È¡¢·Ý¿Í³èÆ°¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÉý¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤¦¤Ê¤É¡¢¼Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤â³Ú¤·¤àÆó¿Í¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û