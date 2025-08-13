¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎÂà±¡¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó¡¡²æ¤¬²È¤Ø¤è¤¦¤³¤½♥¡¡¤³¤ì¤«¤é7¿Í²ÈÂ²À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Í¤§¡×¡¡Âè£µ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¾Ð´é
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Âè£µ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡¢ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤¬Âà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤ÎÂà±¡¤òÊó¹ð¡¡¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó¡¡²æ¤¬²È¤Ø¤è¤¦¤³¤½♥¡¡¤³¤ì¤«¤é7¿Í²ÈÂ²À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Í¤§¡×¡¡Âè£µ»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¾Ð´é
¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµ»ö¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Î¥ó♥¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó♥¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»º±¡¤Î³§ÍÍ¡ª¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¥Ù¥Ó¤Á¤ã¤ó¡¡²æ¤¬²È¤Ø¤è¤¦¤³¤½♥¡¡¤³¤ì¤«¤é7¿Í²ÈÂ²À¸³è¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Í¤§¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤È2007Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2010Ç¯12·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¤µ¤ó¡¢2013Ç¯3·î¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¡Ê¤½¤é¡Ë¤µ¤ó¡¢2018Ç¯12·î¤ËÂè4»Ò»°ÃË¡¦¹¬¶õ¡Ê¤³¤¢¡Ë¤¯¤ó¤Î½Ð»º¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë¡¢¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û