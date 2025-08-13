¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Leina¡¢¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼
20ºÐ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Leina¤¬¡¢9·î17Æü(¿å)¤Ë¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡ÖBlue age¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÆKT Zepp Yokohama¸ø±é¤òÂçÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÂ¨¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Ë¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëLeina¡£4·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ömedicine¡×¤ÏTikTok¤Ë¤ÆÌó2²¯²óºÆÀ¸¡¢6·î¤Ë¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¥á¥¤¥È¤ÎWeb CM¥½¥ó¥°¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
9·î17Æü(¿å)ÇÛ¿®¤Î¡ÖBlue age¡×¤Ï¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¤Î¿·¶Ê¡ÖOne Week¡×¤ò´Þ¤àÁ´4¶Ê¤Î¼ýÏ¿Í½Äê¡£¾ÜºÙ¤ÏÄÉ¤Ã¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯3·î¤«¤é¤ÏÅìÌ¾ºåÊ¡¤ò²ó¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãLeina Live Tour 2026 ¡ÈJellyfish¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎFCÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬ËÜÆü13Æü18»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Leina¤ÏËÜÆü¿·¶Ê¡ÖOne Week¡×¤òÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜºî¤Ï¡Ö7Æü´Ö¤Î´¶¾ð¤òÃå¤Þ¤ï¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤È´ê¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Digital Single¡ÖOne Week¡×
2025Ç¯8·î13Æü ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://Leina.lnk.to/OneWeek
¡ãLeina Live Tour 2026 ¡ÈJellyfish¡É¡ä
2026Ç¯3·î26Æü(ÌÚ) Ê¡²¬ DRUM LOGOS
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ NAGOYA CLUB QUATTRO
2026Ç¯4·î16Æü(ÌÚ) Åìµþ Zepp DiverCity(TOKYO)
2026Ç¯4·î19Æü(Æü) Âçºå ¤Ê¤ó¤ÐHatch
8·î13Æü(¿å) 18:00¤«¤é ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¥¹¥¿¡¼¥È
https://fanicon.net/ticket/6513
