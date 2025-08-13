¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÛÀ¾Éð¡¢ÀèÈ¯¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬5²ó4¼ºÅÀ¤â¡Ä¸µ»³ÈôÍ¥¤¬3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤Ï2ÂÇÅÀ¤ÈÏ¢Æü¤Î³èÌö¡Ä13Æü¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï
¡¡13Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡£À¾Éð¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥í¥Ú¥¹¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¾®ÎÓ¼î°Ý¡£
¡¡À¾Éð¤Ï1²óÎ¢¡¢¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¡£º´Æ£ÂÀÍÛ¤¬ÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¸å¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç»°ÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»à»°ÎÝ¤È¤·¡¢»ù¶ÌÎ¼ÎÃ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2²óÎ¢¡¢°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¸µ»³ÈôÍ¥¤òÆóÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£2ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡3²óÎ¢¡¢¥â¥ó¥Æ¥ë¡¢»ù¶ÌÎ¼ÎÃ¡¢¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤·¡¢¾¾¸¶À»Ìï¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë°ì»àËþÎÝ¤«¤é¸µ»³ÈôÍ¥¡¢¸Å»ÔÂº¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò5ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡4²óÉ½¡¢¥í¥Ú¥¹¤Ï°ÂÂÇ¤È»Íµå¤Ç°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢ÂçÀîÍÛÂç¤ËËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£5ÂÐ4¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥í¥Ú¥¹¤Ï5²ó68µå¡¢5°ÂÂÇ¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢2»Íµå¡¢4¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£6²óÉ½¤«¤é¤Ï2ÈÖ¼ê¡¦µÜß·ÂÀÀ®¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¡£Æó»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡8²óÉ½¡¢3ÈÖ¼ê¤ÎÊ¿°æ¹îÅµ¤¬ÅÐÈÄ¡£Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢ÃÎÇ°ÂçÀ®¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£À¾Éð¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡£
¡¡5ÂÐ5¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²óÎ¢¡¢¸µ»³ÈôÍ¥¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¸å¡¢¸Å»ÔÂº¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»àÆóÎÝ¤È¤·¡¢¸ÅÀîÍºÂç¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£Æó»à»°ÎÝ¤«¤é¡¢¤³¤Î»î¹ç¤³¤³¤Þ¤Ç2°ÂÂÇ¤Î¥â¥ó¥Æ¥ë¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë4ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÂ¼°ËÃÎÏº¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÂåÂÇ¤Î¼ÄÅÄÂçÀ»¡¢¾®À¾·Ä¼£¡¢¼¿¸¶¸¸ÂÁ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ë7ÂÐ5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹