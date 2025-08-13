「君は奇跡」加藤ミリヤ、へそぴ際立つ大胆肌見せマタニティフォト公開「愛しかない」「神秘的で美しい」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさんは8月13日、自身のInstagramを更新。格好良く美しいマタニティフォトを披露しました。
【写真】加藤ミリヤの白黒マタニティフォト
コメントでは、「表情も魅せ方も所作も髪の1本1本までも仕上がってて今を体現してそれを残してくれる喜び」「美しい 言葉も素敵」「愛しかない」「君は綺麗だよとても素敵よねぇ」「神秘的で美しい」「君は奇跡」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「美しい 言葉も素敵」「身体ひとつから2人に分離する寂しさとその顔を見れる喜びとの間で」とつづり、モノクロ写真を2枚載せている加藤さん。1枚目は妊娠中のおなかのアップで、へそのピアスや着ている衣装の細部のデザインが印象的です。2枚目では自身の全体像を披露。肌を大胆に見せた衣装であることが分かります。
「創作願望が湧き上がってきた」8日の投稿で「この妊婦生活は色々なマタニティフォトを撮りたいという創作願望が湧き上がってきた」と明かし、モノクロシリーズのマタニティフォトを公開していた加藤さん。同日の別投稿でもマタニティフォトを公開し、「特に長男の時に初めて妊婦生活を経験した際は、妊娠中の体型の変化に心が追いつかないことがあった」と吐露していました。加藤さんのマタニティフォトや赤裸々な気持ちが気になる人は、ぜひ投稿をチェックしてみてください。
