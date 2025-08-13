¶å½£ÂÐ·è¤ÏÁÏÀ®´Û¤Ë·³ÇÛ¡¡½é¤Î¹Ã»Ò±à2¾¡¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê3²óÀï¤Ø¡¡ÀèÈ¯±üÅÄÀ²Ìé¤¬6²óÌµ°ÂÂÇ¤Î²÷Åê¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÃíÌÜ150¥¥í±¦ÏÓ¤Ï1µå¤Ëµã¤¯¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û
¡¡¢¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¦2²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à0¡½1ÁÏÀ®´Û¡Ê13Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÁÏÀ®´Û¤¬¶å½£ÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢Æ±¹»½é¤Î¹Ã»Ò±à2¾¡¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï´ØÅì°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎºÇÂ®150¥¥í±¦ÏÓ¤ÎÁáÀ¥ºó¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÈÁÏÀ®´Û¡¦±üÅÄÀ²Ìé¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÎ¾ÀèÈ¯¤¬ÎÏÅê¤·¡¢Â©µÍ¤Þ¤ëÅê¼êÀï¤Ë¡£¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÏÀ®´Û¤À¤Ã¤¿¡£7²ó¤ËÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢¸Å²ìÎÜ¼ù¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ø¤Î½éµå¤¬Ë½Åê¤È¤Ê¤ê¡¢1ÅÀÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Î±üÅÄ¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±àÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë6²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡£7²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÎ¢¤«¤é¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¤Ï1»à¤«¤é¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò°ì¼ÙÈô¤ÈÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õµ¨¶å½£Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÂÇÀþ¤¬ÁÏÀ®´Û¤Î2Åê¼ê¤ò¹¶Î¬¤Ç¤¤º¡¢2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ»°ÎÝ¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁáÀ¥¤â10°ÂÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¬¤é¤â7²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢1µå¤Ëµã¤¤¤¿¡£