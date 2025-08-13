¼¡¤Ï¡Ö1·³¤Ç¡×°éÀ®½Ð¿ÈÀ¾Éð¡¦º´Æ£ÂÀÍÛ¤¬7·î¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó·î´ÖMVP¡¡7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê
¡¡À¾Éð¤Îº´Æ£ÂÀÍÛÆâÌî¼ê¤¬13Æü¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¾Þ¡×¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¼õ¾ÞÁª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£7·î¤Ï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨3³ä8Ê¬1ÎÒ¤Ç7ÂÇÅÀ¡£16°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ1ÅðÎÝ¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¿ÀÆàÀîÂç¤«¤éÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£7·î25Æü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡½¼¼Â¤·¤¿7·î¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¿ô»ú¤ò¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£7·î¤ÏÌµÂÌ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÀè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1·³¤Ç¤â·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£