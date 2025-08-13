池田エライザ、“幼少期の自分”と仲良し2ショット「可愛い」「ふたりとも大好き」
モデル・俳優の池田エライザが13日までに、NHKドラマ10『舟を編む〜 私、辞書つくります〜』（総合 毎週火曜 後10：00／再放送 総合 毎週金曜 前0：35〜※木曜深夜）の公式SNSに登場。幼少期の“自分”を演じる子役・宮崎莉里沙との2ショット写真が公開された。
【写真】“幼少期の自分”宮崎莉里沙と仲良し2ショットの池田エライザ
池田は主人公のファッション誌編集部から辞書編集部に異動してきた岸辺みどりを演じ、宮崎は幼少期のみどりを演じる。インスタの投稿では、「舟を編む〜私、辞書つくります 池田エライザさんと宮崎莉里沙さんの可愛いツーショットです！」とつづり、池田が宮崎を抱っこするほほ笑ましい2ショット写真を紹介した。
この投稿にファンや視聴者からは「可愛い」「ふたりとも大好き」「エライザ姉ちゃん、かわいい」などのコメントが寄せられている。
同作は昨年BSで放送され、ギャラクシー賞入賞をはじめ高い評価を受け、NHKドラマ10で6月より放送されている。原作は三浦しをんの同名小説で、辞書作りに情熱を燃やす人々の姿を描いた心温まる作品。
