·ºÌ³ºî¶ÈÃæ¤ËÇÑºà¤ÎÌÚÏÈ¤Ç¼õ·º¼Ô¤ò²¥¤ê¡ÄÁ´¼£1½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤ ÃËÀ¼õ·º¼Ô(60Âå)¤ò½ñÎàÁ÷¸¡ ´ôÉì·ºÌ³½ê
´ôÉì·ºÌ³½ê¤Ç¡¢ÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ò²¥¤êÁ´¼£1½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·ºÌ³ºî¶ÈÃæ¤ËÇÑºà¤ÎÌÚÏÈ¤Ç¼õ·º¼Ô¤ò²¥¤ê¡ÄÁ´¼£1½µ´ÖÄøÅÙ¤Î¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤ ÃËÀ¼õ·º¼Ô(60Âå)¤ò½ñÎàÁ÷¸¡ ´ôÉì·ºÌ³½ê
¤¤ç¤¦ÉÕ¤±¤Ç½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤Ç¤¹¡£
´ôÉì·ºÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È60Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤Ï¡¢¤³¤È¤·4·î28Æü¸áÁ°11»þ15Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì·ºÌ³½ê¤Ë¤¢¤ë·ºÌ³ºî¶È¤ò¤¹¤ë¹©¾ìÆâ¤Ç¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÎÆ¬ÉôÉÕ¶á¤òÌÚÏÈ¤ÇÊ£¿ô²ó²¥¤ê¡¢º¸¼ª¤ËÁ´¼£1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÀÚ¤ê½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í¤ÏÂ¾¤Î¼õ·º¼Ô17¿Í¤È²Ã¹©À½ÉÊ¤ò²òÂÎ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢60Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤Ï²òÂÎ¤Ç½Ð¤¿ÇÑºà¤ÎÌÚÏÈ¤Ç²¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ôÉì·ºÌ³½ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ä´¸¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â»ÜÀßÆâ¤Îµ¬Î§¡¦Ãá½ø¤òÅ¬ÀÚ¤Ë°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é»ÜÀß±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
60Âå¤ÎÃËÀ¼õ·º¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ôÉì·ºÌ³½ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³ùÁÒ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Û¥Æ¥ë,
¿À»ö,
ºßÂð°åÎÅ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³¤,
ÆÁÅç