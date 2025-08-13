µÈÀî°¦¡¡¤¢¤Ç¤ä¤«Íá°á»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¡¡Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡ÖÌþ¤·¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê25¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤»¤¿Íá°á»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ° ¿·¥¸¥å¥é²Æº×¤ê¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿µÈÀî¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ª¤¨¡ÖÍá°áÃå¤ì¤¿¤¢¡Á¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Á´14Ëç¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÎÃ¤·µ¤¤Ê¿å¿§¤ÎÍá°á¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ä¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÇÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤¦É½¾ð¡¢¥á¡¼¥¯Ãæ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Þ¤Ç³À´Ö¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö±ð¤ä¤«¤Ç¤¹¡×¡ÖÅ·ºÍ¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£