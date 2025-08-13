【MLB】エンゼルス7ー6ドジャース（8月12日・日本時間13日／アナハイム）

【映像】大谷、打った瞬間に確信の“仁王立ち”

ドジャースの大谷翔平投手がエンゼルス戦に「1番・DH」でスタメン出場。試合終盤、まさにスーパースターの本領を発揮する“確信の一撃”を放ち、見る者を驚愕させた。

5−5の同点で迎えた9回表、大谷は先頭打者として第5打席に登場。マウンドには、かつてドジャースでもクローザーを務めた剛腕ジャンセン。過去の対戦成績は7打数無安打4三振と分が悪く、いくら大谷といえど簡単な場面ではなかった。

だが、2球目。高めのカットボールを振り抜くと、打球はあっという間にライトスタンドへ一直線。そして大谷は打った瞬間にその場で仁王立ち。確信の表情でゆっくりと一塁へ歩き出した。

この1発は打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）の43号ソロ。4試合連続本塁打で今季最長の11試合連続安打も達成し、ついにホームラン王争いでリーグ単独トップに浮上。

この場面では、実況を務めた生明辰也アナウンサーが「振った瞬間の仁王立ち！」「鳥肌が立ちます」と熱を込めれば、大リーグ評論家で解説を務めた福島良一氏も「言葉が出ません」と語るしかない驚愕の一撃だった。

中継の視聴者からも「神業ーーーー」「かっこよ」「まじで凄い」「鳥肌立った…」「主人公すぎるな」「ジャンセンからホームランはやっぱり大谷やわ」「トリプルプレイからのHRは、芸術点高いな」など、賞賛の声が殺到。

6回の第4打席では無死一、二塁のチャンスで大谷がトリプルプレーに倒れるまさかの場面もあっただけに、まさに“自らのバットで帳消しにした”1発となった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）