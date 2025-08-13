Åì¾Ú¡¢½é¤Î4Ëü3Àé±ßÂæ¡¡Ï¢ÆüºÇ¹âÃÍ¡¢ÊÆ¹ñ³ô¾å¾º¤Ç
¡¡13Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬6±Ä¶ÈÆüÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ556±ß50Á¬¹â¤Î4Ëü3274±ß67Á¬¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£½é¤á¤Æ4Ëü3000±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô¾å¾º¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤ÃíÊ¸¤¬½ªÆüÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ700±ß¤òÄ¶¤¨¡¢4Ëü3400±ßÂæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤âÂ³¿¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È½ªÃÍ¤Ç¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò4±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£½ªÃÍ¤Ï25.54¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3091.91¡£½ÐÍè¹â¤Ï23²¯9654Ëü³ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î³ô²Á»Ø¿ô¤Ê¤É¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£