Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¾²²¼ÉôÉÊ¡ÖÂ¦¥«¥¦¥ë¡×1Ëç¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÍî²¼ ½Å¤µÌó8.5¥¥í ³ÝÀî±Ø¶á¤¯¤ÇÈ¯¸«¡áJRÅì³¤
JRÅì³¤¤Ï8·î13Æü¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Î¾²²¼¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬Áö¹ÔÃæ¤ËÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤äÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î13Æü¸áÁ°0»þ²á¤®¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ë¸¡ºº¼ÖÎ¾½ê¤Ç·¸°÷¤¬¿·´´Àþ¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾²²¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿µ¡´ï¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÂ¦¥«¥¦¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¤¤¤¤¬1Ëç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â¦¥«¥¦¥ë¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶âÀ½¤Ç²£60¥»¥ó¥Á¡¢½Ä80¥»¥ó¥Á¡¢¸ü¤µ7¥»¥ó¥Á¤ÎÉôÉÊ¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó8.5¥¥í¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤äÈï³²¤Ê¤É¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Íî²¼¤·¤¿Â¦¥«¥¦¥ë¤Ï¡¢È¯¸«¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ë¾å¤ê¤Î³ÝÀî±Ø¶á¤¯¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾õ¶·¤«¤é12Æü¤Î¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë³ÝÀî±Ø¤òÈ¯¼Ö¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¤³¤À¤Þ¹æ¤«¤éÍî²¼¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî²¼¤·¤¿Â¦¥«¥¦¥ë¤Ï8·î10Æü¤ËÅÀ¸¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï¸¶°ø¤òÄ´ºº¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
