¥¼¥ó¥à¥Æ¥Ã¥¯¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤ÏÀÖ»úÅ¾Íî¤ÇÃåÃÏ

¡¡£Ú£å£î£í£õ£Ô£å£ã£è <338A> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤Î·Ð¾ïÂ»±×(ÈóÏ¢·ë)¤Ï1800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯3900Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤Î·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯6300Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï5500Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
