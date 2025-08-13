¥½¥ì¥¤¥¸¥¢¡¢¾å´üºÇ½ª¤¬ÀÖ»ú½Ì¾®¤ÇÃåÃÏ¡¦4-6·î´ü¤âÀÖ»ú½Ì¾®
¡¡¥½¥ì¥¤¥¸¥¢¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ <4597> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»(¹ñºÝ²ñ·×´ð½à=IFRS)¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï5.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï6.1²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï0.9²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï13.3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï2.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï3²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¤¬¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-498.4¡ó¢ª-1004.2¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
