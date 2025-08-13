あす芸能界引退… 道重さゆみ「最後も私らしく」生配信で涙あふれる 「私らしくいさせてくれて、ありがとう」 ファン「爆泣き」
元モーニング娘。のメンバーでモデルの道重さゆみ（36）が、あす14日開催のソロ公演をもって芸能界を引退する。12日夜に最後のインスタライブを行い、ファンに感謝を伝えた。
【動画】道重さゆみ、最後のインスタライブ マックもぐもぐ→涙あふれる
道重は、ツアーグッズをアレンジしたTシャツ姿。「もうバッタバタ！きょうはリハーサルをしてたんですよ」とカメラの前に登場すると、マクドナルドのハンバーガー、やミルフィーユなどをもぐもぐ。
ナゲットのパッケージは「ポケモン」で、「ポケモンなの！めっちゃかわいい！15個、全部食べようかな。あさってライブなのに」と笑った。食べるだけで約40分。「時間たつのあっというますぎ！」と、その後は、ツアーグッズなどについて語った。
いつも通りに笑顔でファンと交流し、「インスタライブはきょうで最後です。ありがとうございました！」「これまでいろんなことをインスタライブでやってきて、全部楽しかった」と名残惜しそうに、「思い出がいっぱいだ…」とポツリ。
そして、これまでのインスタライブの思い出を振り返りながら「離れてても一緒の時間すごしたりとか…」と語ると、「ヤバ…待って…」「そんなつもりなかったのに」と涙があふれた。
「本当に、離れてても皆と一緒にすごしたりとか、離れててもおいわいしてくれたりとか、同じ時間に同じものを用意して食べてくれたりとか、インスタライブだけでも皆といっぱい思い出があって、楽しかったなと思ったら、泣けてきちゃった」と感無量。
「最後も私らしく、マック食べて、ケーキ食べて、ガチャまわして、わーきゃーわーきゃーして、いっぱいみんなと楽しく交流できて楽しかった」と言い、「私らしくできたのは皆のおかげだから、私らしくいさせてくれて、ありがとうございました」と想いを込めた。
ファンからは「今まで本当にありがとうございました！」「最幸の思い出をありがとう、ずっとずっと大好きです！」「爆泣きしてる」「一生の宝物、そして一生の思い出です！」など、コメントが殺到した。
