¤ªËß´ü´Ö(¸åÈ¾)¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Î±¿Å¾¡¡Á´¹ñÅª¤ËµÞ¤Ê±«¤ËÃí°Õ¡¡À²¤ì¤Ç¤âÌýÃÇ¤·¤Ê¤¤¤Ç
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¤ªËß¸åÈ¾(8·î14Æü(ÌÚ)¡Á18Æü(·î))¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶ÁÍ½Â¬¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Î¡¢14Æü(ÌÚ)¤«¤é17Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤äÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢17Æü(Æü)¤«¤é18Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ì»þÅª¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªËßµÙ¤ß¤ÎU¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤Ç°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªËß¸åÈ¾¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶ÁÍ½Â¬
ÆüËÜµ¤¾Ý¶¨²ñ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¤ªËß¸åÈ¾¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¤Îµ¤¾Ý±Æ¶ÁÍ½Â¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªËß¸åÈ¾¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¤ªËßÁ°È¾¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²µé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢14Æü(ÌÚ)¤«¤é17Æü(Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¶å½£ÆîÉô¡¢Ãæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¢¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤ÏÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°ì»þÅª¤Ë¶ÉÃÏÅª¤Ê±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
15Æü(¶â)¸áÁ°¤È17Æü(Æü)¸á¸å¤«¤é18Æü(·î)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë°ì»þÅª¤Ë±«¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¶¯É÷¤ÎÍ½Â¬¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ê±«¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆÍÉ÷Åù¤ÎµÞ¤Ê²£É÷¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªËßÁ°È¾¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ú¤Â³¤¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿°ÜÆ°¤äµ¢¾Ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±«¤ÎÆü¤Î±¿Å¾Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢½½Ê¬¤Ê¼Ö´Öµ÷Î¥¤ò
±«¤ÇÏ©ÌÌ¤¬Ç¨¤ì¤ë¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À»þ¤ä¥«¡¼¥Ö¤¹¤ë¤È¤¤Ë¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤Ë¤è¤ëÂ®ÅÙÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¡¢Á°Êý¤Î¼Ö¤È¤Î¼Ö´Öµ÷Î¥¤Ï½½Ê¬¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ Ãë´Ö¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤¹¤ë
±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ËÀä¤¨¤º±«Î³¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢»ë³¦ÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¢¤ëÄøÅÙ±«Î³¤ò¼è¤ê½ü¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÓ¿å¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂç±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏÁ°Êý¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Âç·¿¼Ö¤ÎÄ·¤Í¾å¤²¤ë¿å¤·¤Ö¤¤Ë»ë³¦¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æüº¹¤·¤¬¾¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼þ°Ï¤¬°Å¤¯¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Å¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤éÃë´Ö¤Ç¤â¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤òÅÀÅô¤µ¤»¡¢Â¾¤Î¼Ö¤Ë¼«¼Ö¤ÎÂ¸ºß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ Æü¤´¤í¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ
¹âÂ®Æ»Ï©¤ò±¿Å¾¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤Ï½½Ê¬¤«¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¶õµ¤°µ¤ÏÅ¬Åö¤«¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤Î¿¼¤µ¤Ï½½Ê¬¤«¤Ê¤É¡¢ÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¿¡¤¥¹¥¸¤ä¿¡¤¥à¥é¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ò¸ò´¹¤·¡¢±«¤ÎÆü¤Î±¿Å¾¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
