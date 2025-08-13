À®ÅÔ¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤ò»Ù¤¨¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ8·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè12²ó¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤Ë¤Ï¡¢À®ÅÔ¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È³«È¯¶è¤ËÆþµï¤¹¤ë´ë¶È¤Îµ»½ÑÅªÀ®²Ì¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¼ÖÎ¾¤¬¾ï»þÂÔµ¡¤·¤Æ°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¤¬Æ»°ÆÆâ¤Ë²Ã¤¨¤Æ²òÀâ¤â¤³¤Ê¤¹¤Ê¤É¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¼Á¤¬¹â¤¯¸úÎ¨Åª¡£¥¨¥³²ã¼è¤êµ¡¤Ë¼é¤é¤ì¡¢Áª¼ê¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÙÂ©¤ò¼è¤ê¶¥µ»¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·ÙÈ÷¤ä°ÆÆâ¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×ÉôÊ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¡¢Âç²ñ¤ò¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¡×Í×ÁÇ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÍû婷¶Ì¡¢²«¶Ç螭¡Ë