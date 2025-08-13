SNSÅê»ñº¾µ½¤Ç2700Ëü±ß¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤ë¡¡70ÂåÃËÀ¡ÖYouTube¤ÎÅê»ñ¹¹ð¡×¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤¢¤È¡ÖÀèÀ¸¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¡¼¯»ùÅç
¤¤¤ï¤æ¤ëSNS·¿Åê»ñº¾µ½¤Ç¡¢¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Î70ÂåÃËÀ¤¬¡¢¤ª¤è¤½2700Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤Ïº£Ç¯3·î¡¢ÍÌ¾·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î¥æー¥Á¥åー¥Ö¤ò»ëÄ°Ãæ¤Ë¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤¿Åê»ñ¤Î¹¹ð¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤ò¤«¤¿¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡ÖÀèÀ¸¡×¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡ÖÀèÀ¸¡×¤«¤é¡¢LINE¥°¥ëー¥×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÎÅê»ñ¥µ¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÆþÎÏ¤·¡¢100Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¥µ¥¤¥È¤ÇÍø±×¤¬½Ð¤¿¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤Ï¿®¤¸¤Æ¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¿¶¹þÀè¤Ë12²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¤ª¤è¤½2700Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ¤¬½Ð¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í800Ëü±ß¤Î°ãÌó¶â¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÉÔ¿³¤Ë»×¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æº¾µ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ï¡¢Åê»ñ¤ÎLINE¥°¥ëー¥×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¡ÖÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤¬¤¢¤ë¹¹ð¤Ï¡¢º¾µ½¤òµ¿¤¤¡¢·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢È¾Ç¯´Ö¤ÇSNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï¡¢116·ï³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Èï³²Áí³Û¤Ï7²¯7000Ëü±ßÍ¾¤ê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
