¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡áÃæº¬·½°ì¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï£±£²Æü¡¢¥¹¥ß¥½¥Ë¥¢¥ó¶¨²ñ¡ÊËÜÉô¡¦¼óÅÔ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ÜÀß¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤òÀµ³Î¤ËÉÁ¤¯¡×¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÀ¯¼£²ðÆþ¤ò·üÇ°¤¹¤ë»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬Æ±Æü¡¢Æ±¶¨²ñ¤ËÁ÷¤Ã¤¿½ñ´Ê¤Ç¡ÖÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¤¤¿¤ê¡¢ÅÞÇÉÀ©¤ò½õÄ¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¸ÀÀâ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¡×¤ÈÅ¸¼¨¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡££±£²£°Æü°ÊÆâ¤Ë¡ÖÎò»ËÅª¤ËÀµ³Î¤ÊÀâÌÀ¡×¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸«Ä¾¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï£¸»ÜÀß¤Ç¡¢Àè½»Ì±¤¬»ÙÇÛ¤ò¼õ¤±¤¿Îò»Ë¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¹ñÎ©¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥óÇîÊª´Û¤ä¡¢²áµî¤Î¿Í¼ï³ÖÎ¥À¯ºö¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¹ñÎ©¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÎò»ËÊ¸²½ÇîÊª´Û¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£³·î¡¢»ÜÀß¤ÎÅ¸¼¨¤«¤é¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¡×¤ÎÇÓ½ü¤òÌ¿¤¸¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤Î´³¾Ä¤Ë¤è¤ê¡¢»ÜÀß¤Ø¤ÎÀ¯¼£²ðÆþ¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÇîÊª´Û¤äÈþ½Ñ´Û¡¢Æ°Êª±à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿µ¡´Ø¤À¤¬¡¢Í½»»¤ÎÌó£¶³ä¤ÏÀ¯ÉÜ»ñ¶â¤ÇÏÅ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£