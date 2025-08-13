¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡Ú·ÐºÑ»ØÉ¸¡Û
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê08/02 - 08/08¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡ÊÁ°½µÈæ)
¡ÚÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Û
SACCI·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë18:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡115.8
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡4.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ë¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê08/02 - 08/08¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡3.1%¡ÊÁ°½µÈæ)
¡ÚÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Û
SACCI·Ê¶·´¶»Ø¿ô¡Ê7·î¡Ë18:30
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡115.8
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë20:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡4.2%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¡Ú¥Ö¥é¥¸¥ë¡Û
¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê6·î¡Ë21:00
Í½ÁÛ¡¡N/A¡¡Á°²ó¡¡2.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£