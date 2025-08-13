¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£¸£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£¹£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£·¡¥£¸£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£¹£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147.80¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1690¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÎÃÍÆ°¤¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î147.70¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤ËÃëÁ°¤Ë¤Ï148.17¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤«¤é¤ÏÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ147.80ÉÕ¶á¤Ø¤ÈÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü£Î£Ù½ªÃÍ147.84ÉÕ¶á¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¸åÈ¾¤Ç¤¸¤ê¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î1.1670ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ò1.1690ÉÕ¶á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£²£°¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥¸¤ÈÃÍÉý¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î172.46¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤Ï173.02¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï172.70Âæ¤Ø¤È¾®È¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.84¡¡EUR/USD¡¡1.1686¡¡EUR/JPY¡¡172.78
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢¥É¥ë±ß¤Ï147.80¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.1690¶áÊÕ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤ÎÃÍÆ°¤¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î147.70¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤ËÃëÁ°¤Ë¤Ï148.17¶áÊÕ¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸á¸å¤«¤é¤ÏÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ147.80ÉÕ¶á¤Ø¤ÈÈ¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü£Î£Ù½ªÃÍ147.84ÉÕ¶á¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ¸åÈ¾¤Ç¤¸¤ê¹â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÁáÄ«¤Î1.1670ÉÕ¶á¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢Â¸µ¤Ç¤Ï¹âÃÍ¤ò1.1690ÉÕ¶á¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢£²£°¥Ý¥¤¥ó¥È¥ì¥ó¥¸¤ÈÃÍÉý¤Ï¸ÂÄêÅª¡£
¡¡¥æー¥í±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î172.46¶áÊÕ¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢Ãë²á¤®¤Ë¤Ï173.02¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï172.70Âæ¤Ø¤È¾®È¿Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡147.84¡¡EUR/USD¡¡1.1686¡¡EUR/JPY¡¡172.78