¥¢¥È¥é¥¹£Ô¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬ÀÖ»ú½Ì¾®¤ÇÃåÃÏ¡¦4-6·î´ü¤âÀÖ»ú½Ì¾®

¡¡£Á£ô£ì£á£ó¡¡£Ô£å£ã£è£î£ï£ì£ï£ç£é£å£ó <9563> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï9100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï1²¯6100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï1²¯2100Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï2²¯1200Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï7600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï9900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-20.5¡ó¢ª-14.7¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
