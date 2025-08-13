DOMOTOÆ²ËÜ¸÷°ì¡¢ÃæÂ¼ÎïÇµ¤ÎÇµÌÚºä46Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼´ÑÍ÷¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã½õ¤±½®½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖSHOCK¡×³Ú¶ÊÈäÏª¤ÎÎ¢ÏÃ¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/13¡ÛDOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢2025Ç¯8·î12ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ÖDOMOTO¤Î¤É¤ó¤Ê¤â¤ó¥ä¡ª¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á9»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£6·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÇµÌÚºä46 ÃæÂ¼ÎïÇµ Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÂ¼ÎïÇµ¡¢Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ
Æ²ËÜ¤¬ºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÉñÂæ¡ÖEndless SHOCK¡×¡Ê2000Ç¯¡Á2024Ç¯¢¨ÃæÂ¼¤Î½Ð±é¤Ï2023Ç¯¡¦2024Ç¯¡Ë¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥ê¥«Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼ÎïÇµ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ç²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ØONE DAY¡Ù¤òÃæÂ¼¤¬Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤»¤ë¥á¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ØONE DAY¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤â¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤â¤ï¤¶¤ï¤¶Î§µ·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÃæÂ¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢Æ²ËÜ¤Ï¡ÖÁ´Á³¤É¤¦¤¾¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÃæÂ¼¤ÎÂ´¶È¸ø±é¤òË¬¤ì¤¿Æ²ËÜ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈÉñÂæ¾å¤Ç¤Î¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤ÎÎïÇµ¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Î¸½¾ì¤ÇÈà½÷¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢MC¤È¤«Ãý¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¡Ø¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ÏÂ´¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë·Ð°Þ¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¥ä¥¥â¥¤·¤Æ¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã½õ¤±½®½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤ÆµÒÀÊ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢µÕ¤ËÂ´¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤é¤º¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÃæÂ¼ÎïÇµ¤é¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬²ñ¾ì¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¶õµ¤´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÁÇÅ¨¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§Ê¸²½ÊüÁ÷
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
