西武新宿線を走る10000系特急イメージ（写真：西武鉄道）

西武鉄道は、秋の行楽シーズンにあわせ、2025年9月20日から10月26日までの土曜と休日、新宿線の特急「レッドアロー号」を田無駅に臨時停車させると発表しました。期間中は、すべての特急列車が田無駅に停車し、沿線からの観光やお出かけが、より便利で快適になるとしています。

秋の観光・通勤通学に

田無駅

特急レッドアロー号は、10000系車両を使用し、西武新宿駅と本川越駅を結ぶ新宿線で運行しています。全車指定席のため、必ず座ってゆったりと移動でき、川越への観光や毎日の通勤・通学にも好評だといいます。

田無駅から特急を利用すると、西武新宿駅や高田馬場駅など都心方面へは座って快適に移動でき、本川越駅方面へもこれまでより早く、スムーズにアクセスできます。通勤・通学はもちろん、秋の観光やお出かけにも、ゆったりとした座席で移動できます。

沿線では、10月11日と12日に「ところざわまつり」、18日と19日に「川越まつり」が開かれるなど、秋の魅力的なイベントが予定されています。

同社は「魅力的な西武線沿線の観光地や都心へのアクセスに、さらに便利になる特急レッドアロー号をぜひご活用ください」とコメントしています。

（写真：西武鉄道、PIXTA）

