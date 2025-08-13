ＲＯＸＸ、今期最終を一転黒字に上方修正

ＲＯＸＸ <241A> [東証Ｇ] が8月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の最終損益(非連結)は7.6億円の赤字(前年同期は5.1億円の赤字)に赤字幅が拡大した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の2.3億円の赤字→11.5億円の黒字(前期は4.9億円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の最終損益も従来予想の5.6億円の黒字→19.5億円の黒字(前年同期は0.6億円の赤字)に3.5倍増額した計算になる。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(3Q)の最終損益は0.3億円の黒字(前年同期は0.8億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-7.8％→3.1％に急改善した。



株探ニュース

