ETF売買動向＝13日大引け、全銘柄の合計売買代金3498億円 ETF売買動向＝13日大引け、全銘柄の合計売買代金3498億円

13日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比22.0％減の3498億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.8％減の2999億円だった。



個別では上場インデックスファンド２２５ <1330> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> 、ＳＭＤＡＭ 東証ＲＥＩＴ指数 <1398> 、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> など146銘柄が新高値。上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、東証ＲＥＩＴインバースＥＴＦ <2094> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が5.08％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銅上場投資信託 <1693> が5.04％高、中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が4.50％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が4.26％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> が3.62％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.73％安と大幅に下落した。



日経平均株価が556円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1685億9100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1276億5700万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が405億5200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が182億400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が166億2400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が159億8300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が110億1500万円の売買代金となった。



