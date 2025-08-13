13日放送のバラエティー『あちこちオードリー』（C）テレ東

　13日放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜　後11：06）では、歯に衣着せないマイペースな2人、ホラン千秋＆あのが来店する。

　今年3月にTBSの帯番組『Nスタ』を卒業したホランは、マネージャーと一緒にまさかの金髪イメチェン。若林正恭も「ホランさんは“おんな山里亮太”」と称するほど、ストイックすぎる思考にスタジオが騒然となる。

　ラジオ、ドラマ、音楽活動…テレビで見ない日はないあのは、多忙すぎて“家で常に叫んでいる”。若林もニッポン放送で目撃したという、あのちゃんのヤバすぎる奇行が明らかになる。さらに番組終盤には、あのがホランに物申す。