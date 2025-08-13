若林正恭、ホラン千秋は“おんな山里亮太” あのちゃんは多忙すぎて“家で常に叫んでいる”
13日放送のテレビ東京系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、歯に衣着せないマイペースな2人、ホラン千秋＆あのが来店する。
【画像】『オードリーANN』沖縄で“通常回”イベント開催
今年3月にTBSの帯番組『Nスタ』を卒業したホランは、マネージャーと一緒にまさかの金髪イメチェン。若林正恭も「ホランさんは“おんな山里亮太”」と称するほど、ストイックすぎる思考にスタジオが騒然となる。
ラジオ、ドラマ、音楽活動…テレビで見ない日はないあのは、多忙すぎて“家で常に叫んでいる”。若林もニッポン放送で目撃したという、あのちゃんのヤバすぎる奇行が明らかになる。さらに番組終盤には、あのがホランに物申す。
