¥¹¥¤¥«5¸Ä¤ò¥¯¥Þ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¡Ì±²ÈÉßÃÏÆâ¤Î²ÈÄíºÚ±à¡¡½»Ì±¤¬¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¡¡13Æü¡¡½©ÅÄ¡¦¼¯³Ñ»Ô
¼¯³Ñ»Ô¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÇºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¤¥«5¸Ä¤¬¡¢¥¯¥Þ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¯³Ñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥¤¥«¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¯³Ñ»Ô²ÖÎØ¾åÌîÇÏ¾ì¤ÎÌ±²È¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ë²ÈÄíºÚ±à¤Ç¤¹¡£
13Æü¤ÎÄ«¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à40Âå¤Î½÷À¤¬²ÈÄíºÚ±à¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥¤¥«5¸Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ï12Æü¸á¸å7»þ45Ê¬¤´¤í²ÈÄíºÚ±àÉÕ¶á¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢12Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¤«¤é13Æü¸áÁ°6»þ30Ê¬¤´¤í¤Ë¤«¤±¤ÆÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó1¥áー¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¥Ñ¥È¥«ー¤Ç¸½¾ìÉÕ¶á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£