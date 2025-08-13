ナイル、今期経常を2億1000万円の赤字～5500万円の黒字に上方修正

ナイル <5618> [東証Ｇ] が8月13日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常損益は1億1300万円の赤字(前年同期非連結は3億6200万円の赤字)に赤字幅が縮小した。

併せて、通期の同損益を従来予想の2億8500万円の赤字～2500万円の黒字→2億1000万円の赤字～5500万円の黒字に上方修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常損益は8200万円の赤字(前年同期非連結は2億2300万円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-17.5％→-4.4％に急改善した。



※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。



株探ニュース

