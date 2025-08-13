画像はカドコミ「コインランドリーで逢いましょう」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_006606_S/episodes/KC_0066060000200011_E）より

【第5話】 8月13日 公開

KADOKAWAは8月13日、同社のコミック配信サイト「カドコミ」にて藍原るりえ氏とケンノジ氏によるマンガ「コインランドリーで逢いましょう」第5話を公開した。

本作は、古びたコインランドリーで出会った成田と夜崎ササの距離が、徐々に縮まっていくラブコメ作品。第5話では、ササのマネージャーがたまたま成田のファミレスに来店し、仕事の愚痴をこぼす。

なお、次回は9月10日更新予定となる。

【コインランドリーで逢いましょう】

仕事に追われる日々を送る三十路手前のファミレス社員成田は、

転職の面接結果に落ち込みながら、夕食中に動画サイトでオススメされた動画をぼんやりと眺めていた。そこに映っているのはクールですこし生意気な受け答えをしながらも、圧倒的なセンスと歌唱力を持つアーティスト、夜崎ササ。

その後、洗濯物のトラブルで訪れた古びたコインランドリーで、ふと目にした女性の姿に違和感を覚える。どこかで見たようなその人は、さっきまで動画で見ていたササ本人だった──。