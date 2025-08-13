「今の映画界が求める役者」山田杏奈、二面性のある役で新境地『恋に至る病』場面写真解禁
長尾謙杜（なにわ男子）と山田杏奈がダブル主演を務める映画『恋に至る病』（10月24日公開）より、山田が清廉（せいれん）さと危うさの二面性を併せ持つ女子高校生・景を巧みに演じる姿を捉えた場面写真4点が解禁された。
【写真】笑顔から一転、印象ががらりと変わる横顔 『恋に至る病』山田杏奈の場面写真（4点）
斜線堂有紀による同名の恋愛小説を廣木隆一監督のメガホンで実写映画化した本作は、不器用でいちずな初恋を軸に、同級生の不審死や恋人への恐ろしい疑惑が入り混じるラブストーリー。
内気な男子高校生・宮嶺望を演じるのは、なにわ男子の長尾謙杜。宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景を山田杏奈が演じる。
誰とでも明るく接する学校のヒロイン的存在の景。転校してきた宮嶺（長尾）とは正反対の性格だからこそ、自身には無い魅力を感じて興味を持ち、「どんな私でも守ってくれる？」と約束を交わして恋が始まる。
一途に関係を育んでいたふたりだが、同級生の不審死をきっかけに、宮嶺の心に“景が殺人犯かもしれない”という疑念が生まれる―。
今回解禁されたのは、景（山田）を捉えた場面写真4点。1点目は、教室で宮嶺に対して優しい眼差しを向けるカット。2点目は、1点目とは印象ががらりと変わる、陰りを帯びた横顔のカット。内面を簡単に明かさない景の純粋な恋心と疑念への余白が表情に現れており、強い存在感を放っている。
3点目は、教室から離れた場所で、景がクラスメイトの手をじっと見つめるカット。淡々とした冷静さと、支配するような不穏な雰囲気を漂わせ、“景の本心は一体どこにあるのか？”と気になるミステリアスな場面だ。
4点目は、景が宮嶺を見据えるカット。景に対して疑念とわずかな恐怖を抱く宮嶺に対し、「好きだからこそ信じてほしい」と言わんばかりの凛とした強い眼差し、その瞳の奥には宮嶺への純粋な恋心も汲み取れる悲しみが見え隠れしている。
そんな二面性を併せ持つ景を巧みに演じた山田は、『ミスミソウ』（2018）で映画初主演に抜てき。続く『樹海村』（2021）や『ひらいて』（2021）などで、揺れ動く10代の複雑な感情を振れ幅豊かに表現し映画ファンを惹き付けた。第48回日本アカデミー賞にて、『正体』（2024）で優秀助演女優賞、『ゴールデンカムイ』（2024）と『正体』の2作で新人俳優賞を受賞し、俳優としての確かな評価を確立した。
本作では、“清廉（せいれん）さ”と“危うさ”という二面性を併せ持つ景を、セリフに頼らず目線や表情の揺らぎなどで繊細に演じ、独特の存在感を放つ。これまで以上に複雑な感情が必要な役どころだったが、山田は巧みに表現し観客に“考えさせる間”を与えている。
本作でメガホンをとった廣木隆一監督も「不安定さと強さを併せ持つ景という役を、自然に演じている。本当に今の映画界が求める役者さんだと思います」と絶賛。果たして恋と疑念が交差する物語がたどり着く、“切なすぎるラスト4分”とは？ 山田が演じる景の“本心”とは？観る者の心を揺さぶる、山田の俳優としての新境地に注目だ。
映画『恋に至る病』は、10月24日より全国公開。
