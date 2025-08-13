ソフトフロンが後場終盤に急上昇、第１四半期はストック型ビジネス伸長で営業赤字縮小 ソフトフロンが後場終盤に急上昇、第１四半期はストック型ビジネス伸長で営業赤字縮小

ソフトフロントホールディングス<2321.T>が後場終盤になってマイナス圏から急浮上している。午後３時ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高２億２００万円（前年同期比２３．６％増）、営業損益２００万円の赤字（前年同期４４００万円の赤字）となり、赤字幅が縮小して着地したことが好感されている。



主力製品の自然会話ＡＩプラットフォーム「ｃｏｍｍｕｂｏ（コミュボ）」やクラウド電話サービス「ｔｅｌｍｅｅ（テルミー）」などに加えて、Ｗｅｂサイトやコンテンツを簡単に構築・管理・更新できるシステム「ＳＩＴＥ ＰＵＢＬＩＳ（サイトパブリス）」などストック型ビジネスの新規受注が増えたことが売上高を牽引。また、外注費の削減を図ることによる売上原価の圧縮や販管費の縮減などにも継続して取り込むことで赤字幅が縮小した。なお、２６年３月期業績予想は、未確定要素が多いことから引き続き非開示としている。



出所：MINKABU PRESS