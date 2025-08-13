µµÍüÏÂÌé¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡¡¡ÖMAQUIA¡×Âç¿Íµ¤Ï¢ºÜÂ´¶È¡¢Áý´©É½»æ¤Ë
¡¡µµÍüÏÂÌé¤¬¡¢8·î21ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»ï¡ÖMAQUIA¡Ê¥Þ¥¥¢¡Ë¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë10·î¹æ¤ÎÁý´©É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦µµÍü¤Î¡Éº£¡É¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÉ¬¸«¡¡¡ÖMAQUIA¡×10·î¹æ¡¡Àè¹Ô²ò¶Ø¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤ÇµµÍü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2010Ç¯¤«¤é14Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿Âç¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Öµµ¥«¥á¥é¡×¡£SNS¤¬º£¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖµµÍüÏÂÌé¤ÎÆ·¤¬±Ç¤¹¿´¤Î±ü¤ÎÉ÷·Ê¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¤È¤¤ËÇ®¤¯¡¢¤È¤¤ËÎäÀÅ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÈµµÍüÏÂÌé¡É¤Î¿´¤ÎÆâÂ¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µµÍü¤ÏÆ±Ï¢ºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÏ¢ºÜ½é²ó¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¡ÈÌ¤Íè¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÌÌ¤Î¤³¤È¤ä¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎ¨Ä¾¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¥Ù¡¼¥¹¤ò¡¢ËÜ²»¤ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ê¡Öµµ¥«¥á¥é Â´¶È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤êÈ´¿è¡Ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµµÍü¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤â¿¼¤¤Ï¢ºÜ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥Þ¥¥¢¡×10·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡Ø¥Þ¥¥¢¡Ù¤Ç¤â°ã¤¦·Á¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥¯¥í¥¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÊÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤êÈ´¿è¡Ë¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¿´¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¡×¤ò¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µµÍü¡£6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤½¤·¤ÆµµÍü¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤Êý¡¹¤«¤é¤Î23¸Ä¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦µµÍü¤Î¡Éº£¡É¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ°î¤ì¤ëµµÍü¤µ¤ó¤Î¼î¶Ì¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢10·î¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö¡Ø¼¡¤¯¤ëÈþÍÆ¡ÙÁ´Éô¸«¤»¡ª¡×¡£Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¡×¤«¤é¡¢¡Ö´Ú¥³¥¹¡×¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥È¥ì¥ó¥É¡¢ÏÃÂê¤Î¡ÖÊ¿À®½÷»ù¥³¥¹¥á¡×¤ä¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖMATCHA¡ÊËõÃã¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡Ö¼¡¤¯¤ëÈþÍÆ¡×¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ¥Õ¥ê¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡È¤ì¤Ê¤¡¡É¤³¤È¼é²°ÎïÆà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¤ÎÆÃ½¸¡Ö¼é²°ÎïÆà Beauty Á´Éô¸«¤»¡ª¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¡¢¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¡È¤ì¤Ê¤¡¡É¤ÎåºÎï¤ÎÈëÌ©¤ò16¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µµÍüÏÂÌé¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖMAQUIA¡×10·î¹æÁý´©¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê8·î21ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á850±ß¡£¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤ëÄÌ¾ïÈÇ¤âÆ±ÆüÈ¯Çä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âÉ¬¸«¡¡¡ÖMAQUIA¡×10·î¹æ¡¡Àè¹Ô²ò¶Ø¥«¥Ã¥È
¡¡¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤ÇµµÍü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2010Ç¯¤«¤é14Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤¿Âç¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Öµµ¥«¥á¥é¡×¡£SNS¤¬º£¤Û¤ÉÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢¡ÖµµÍüÏÂÌé¤ÎÆ·¤¬±Ç¤¹¿´¤Î±ü¤ÎÉ÷·Ê¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼¨¤¹¤È¤ª¤ê¡¢¤È¤¤ËÇ®¤¯¡¢¤È¤¤ËÎäÀÅ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÈµµÍüÏÂÌé¡É¤Î¿´¤ÎÆâÂ¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµµÍü¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤â¿¼¤¤Ï¢ºÜ¤À¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¥Þ¥¥¢¡×10·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤è¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¡Ø¥Þ¥¥¢¡Ù¤Ç¤â°ã¤¦·Á¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¥¯¥í¥¹¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡ÊÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤è¤êÈ´¿è¡Ë¤ÈÂ³¤±¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¿´¤ÎÆ·¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¡×¤ò¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µµÍü¡£6¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤½¤·¤ÆµµÍü¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤Êý¡¹¤«¤é¤Î23¸Ä¤Î¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦µµÍü¤Î¡Éº£¡É¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤À¤«¤é¤³¤½°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤¿¸ÀÍÕ¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ°î¤ì¤ëµµÍü¤µ¤ó¤Î¼î¶Ì¥«¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢10·î¹æ¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ï¡Ö¡Ø¼¡¤¯¤ëÈþÍÆ¡ÙÁ´Éô¸«¤»¡ª¡×¡£Áá¤¯¤âÃíÌÜ¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¡×¤«¤é¡¢¡Ö´Ú¥³¥¹¡×¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥È¥ì¥ó¥É¡¢ÏÃÂê¤Î¡ÖÊ¿À®½÷»ù¥³¥¹¥á¡×¤ä¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡ÖMATCHA¡ÊËõÃã¡Ë¡×¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡Ö¼¡¤¯¤ëÈþÍÆ¡×¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ¥Õ¥ê¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥¥¢¡×¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¡È¤ì¤Ê¤¡¡É¤³¤È¼é²°ÎïÆà¡ÊÝ¯ºä46¡Ë¤ÎÆÃ½¸¡Ö¼é²°ÎïÆà Beauty Á´Éô¸«¤»¡ª¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¿È¡¢¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¡È¤ì¤Ê¤¡¡É¤ÎåºÎï¤ÎÈëÌ©¤ò16¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µµÍüÏÂÌé¤¬É½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖMAQUIA¡×10·î¹æÁý´©¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¤è¤ê8·î21ÆüÈ¯Çä¡£Äê²Á850±ß¡£¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤ëÄÌ¾ïÈÇ¤âÆ±ÆüÈ¯Çä¡£