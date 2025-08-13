外為サマリー：１４８円００銭前後で推移、日経平均上昇でドル買い・円売りも 外為サマリー：１４８円００銭前後で推移、日経平均上昇でドル買い・円売りも

１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円９３銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１７２円７７銭前後と同５０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



前日発表された米７月消費者物価指数（ＣＰＩ）の上昇率は前年同月比で２．７％と予想（２．８％）を下回りインフレ懸念は後退。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が強まり、ニューヨーク市場でドルは下落した。この日の東京市場に移ってからは、９時時点では１４７円７０銭前後で推移していたが、午前１１時１０分過ぎに１４８円１０銭台まで上昇した。日経平均株価が連日の上昇で最高値を更新するなか、「低リスク通貨」の円に対する売りが優勢となった。ただ、ドルの上値は重く午後３時にかけ１４８円台を割り込んだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６７９ドル前後と同０．００６０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS