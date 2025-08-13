¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û49ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¹æµã¤Î·ëËö¡Ä½Õ¤Î¶å½£²¦¼Ô¤¬Ä¹ºê¡¦ÁÏÀ®´Û¤ËÇÔ¤ì¤ë
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡2²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à£°¡½£±ÁÏÀ®´Û¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï½éÀï¤Ç»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½Ð¾ì49¹»Ãæ¡¢ºÇ¸å¤ÎÅÐ¾ì¡£Æ±¤¸¶å½£¤ÎÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤È¶ÛÇ÷¤·¤¿Åê¼êÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÁáÀ¥ºó¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï7²óÅÓÃæ¤Þ¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢1»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¼«¤é¤ÎË½Åê¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Õ¤Î¶å½£Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢¼¯»ùÅçÂç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç15ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯ÎÏÂÇÀþ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁê¼ê·ÑÅê¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ù¥¹¥È4¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤ÆÄºÅÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£