アシックス<7936.T>＝急動意。午後１時ごろに２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を７８００億円から８０００億円（前期比１７．９％増）へ、営業利益を１２００億円から１３６０億円（同３５．８％増）へ、純利益を７８０億円から８７０億円（同３６．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１４円から１６円へ引き上げ年２８円としたことが好感されている。高付加価値商品にフォーカスしたパフォーマンスランニングをはじめ、インバウンド需要が好調なオニツカタイガー、特に北米や欧州、中華圏、東南・南アジアの成長が著しいスポーツスタイルなどのカテゴリーが好調に推移していることが牽引し、売上高・各利益とも過去最高を更新する。なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高４０２７億９８００万円（前年同期比１７．７％増）、営業利益８１１億３２００万円（同３７．５％増）、純利益５３６億６００万円円（同２７．０増）といずれも上期として過去最高となった。



トヨクモ<4058.T>＝後場急伸。午前１１時３０分ごろに発表した６月中間期連結決算が、売上高２２億４７００万円（前年同期比５５．１％増）、営業利益８億５６００万円（同５３．１％増）となり、売上高・営業利益とも上期として過去最高を更新したことが好感されている。サイボウズ<4776.T>の業務アプリケーション構築サービス「ｋｉｎｔｏｎｅ」と連携し、より便利に利用するためのクラウドサービスである「ｋｉｎｔｏｎｅ連携サービス」が大幅に伸長したほか、安否確認サービスも堅調だった。なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高４６億円（前期比４６．２％増）、営業利益１４億円（同２０．４％増）の従来見通しを据え置いている。



冨士ダイス<6167.T>＝９連騰で年初来高値にらむ、急勾配の５日移動平均線を足場に上げ足を加速させている。超硬合金を使った耐摩耗工具や金型の製造を手掛け、国内で圧倒的な商品競争力を誇るが、製缶用金型や車載電池用金型の販売が好調で売り上げを伸ばしている。同社が１２日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月期）決算は、営業利益が前年同期比３．６倍の１億７５００億円と急拡大した。また、株主還元にも前向きに取り組んでおり、決算発表と合わせて自社株買いを発表。発行済み株式数２．０％相当の４０万株、金額ベースで３億円を上限に自社株買いを行う（買い付け期間は８月１８日から１２月２３日まで）計画で、これが株価を強く刺激する格好となっている。



サイオス<3744.T>＝上値追いに拍車。大幅高で４連騰し、年初来高値を更新した。Ｌｉｎｕｘに代表されるオープンシステム基盤事業を中核とし、ＩＴシステム障害時のシステムダウンを回避する自社開発製品「ＬｉｆｅＫｅｅｐｅｒ」が好調で収益を押し上げている。また、早くから人工知能（ＡＩ）分野を深耕している点で、同関連有力株としての位置付けでマーケットの視線を集めている。２５年１２月期上期（２５年１～６月）は最終利益が前年同期比５．１倍の１億１９００万円と好調だった。株価は年初来高値を連日で更新しているが、時価５００円台半ばは依然として値ごろ感がある。小型で急騰習性があり、昨年３月上旬に１２８５円の高値を形成した実績がある。



小田原エンジニアリング<6149.T>＝物色人気で急速に上放れる。前日比３９０円高の２３８９円とストップ高まであと１０円という水準で寄り付いた。モーター製造用自動巻線機の大手で、足もとの業績は会社側の想定を上回って好調に推移している。同社が１２日取引終了後に発表した２５年１２月期上期（２５年１～６月）決算は売上高が前年同期比２．２倍の１０３億５９００万円、営業利益が同４．４倍となる２０億４４００万円と急拡大した。前期からずれ込んでいた案件を含む電気自動車（ＥＶ）用モーター巻線システムの案件を計上したこと、下期売り上げを予定していた案件の前倒しでの売上高計上、消耗品・予備品の好調などが寄与した。売上高、利益ともに会社側計画を大きく上回っており、これがポジティブサプライズとなった。



Ｋ＆Ｏエナジーグループ<1663.T>＝上値指向に６日続伸。１２日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を７７億円から９０億円（前期比２．０％増）へ、純利益を６２億円から７２億円（同１６．７％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２４円から２６円（年５０円）へ引き上げたことが好感されている。売上高は、輸入エネルギー価格の影響によるガス販売価格の低下などにより９１９億円から９０７億円（同１．９％減）へ下方修正したものの、足もとでヨウ素事業の販売量が増加していることに加えて、販売価格の上昇などもあって同事業の売上高・利益が膨らむ見通し。なお、同時に発表した６月中間期決算は、売上高４８５億３６００万円（前年同期比０．６％減）、営業利益６６億６００万円（同１７．８％増）、純利益５４億９６００万円（同４８．６％増）だった。



