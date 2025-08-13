朝ドラ『ばけばけ』ヒロイン・高石あかり＆夫役トミー・バストウのワンショットビジュアル完成
高石あかりがヒロインを務める2025年後期放送の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）より、高石演じる「松野トキ」と、トミー・バストウ演じる「レフカダ・ヘブン」のワンショットビジュアルが到着した。
【写真】モデルは小泉八雲 レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）ワンショットビジュアル
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。
和室に座って佇むトキと、筆を執るヘブンの姿を捉えたワンショットビジュアルは、ポスタービジュアルに続いて、川島小鳥が撮影を担当、デザインを西澤和樹が手掛けた。
ビジュアルの完成に際して、高石は「小泉セツさんと八雲さんが実際に暮らしていた旧居や、今もなお当時の面影が残る松江の風景。トキとヘブンとして、二人が生きた道を同じようにたどりながら撮影させていただきました」と撮影を振り返り、「川島小鳥さんがその一瞬一瞬をフィルムに落とし込んでくださり、『この世はうらめしい。けど、すばらしい。』というキャッチコピーのような、はかなさと、ささいな幸せがあふれ出すビジュアル写真となりました。ぜいたくな時間をいただき感謝しています」とコメント。
バストウは「ヘブンは少し型破りなところがあるけれどチャーミングで、『カタコト』でも頑張って日本語を話そうとするなど周囲の人に好かれる人です。そういう彼の愛情深く、そしていたずらっぽい一面が、この写真から見えると思います」と語り、「とてもリラックスした一日で、小鳥さんとの作業もすごく楽しかったです。あかりさんがいつも面白いアイデアを出してくれて、ふたりの関係性を自然に写真に表現することができました。皆の『キュン』や『トゥンク』するような写真を撮りたいという気持ちが一つになっていて、それを一緒に形にしていくのが本当に楽しくて、仕上がりにも大満足です」と言葉を寄せた。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合ほかにて2025年9月29日より放送。
※高石あかりの「高」は正式には「はしごだか」。
