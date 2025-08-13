Ìó420ÄÚ¤Î¹¤¤±àÆâ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ä¾è¤êÊª¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS ÆÊÌÚ±§ÅÔµÜÅ¹
µðÂç¼¼ÆâÍ·±àÃÏ¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥æ¡¼¥¨¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¼¼ÆâÍ·¤Ó¾ì¡Ø¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS ÆÊÌÚ±§ÅÔµÜÅ¹¡Ù¤ò2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS ÆÊÌÚ±§ÅÔµÜÅ¹
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©320-0003¡¡ÆÊÌÚ¸©±§ÅÔµÜ»ÔË¶¿Âæ2ÃúÌÜ87
Ë¶¿Âæ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¥ß¥å¥¼2³¬
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§ 2025Ç¯8·î8Æü
±àÆâÌÌÀÑ¡¡¡§ Ìó1390m2
µðÂç¼¼ÆâÍ·±àÃÏ¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¥æ¡¼¥¨¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¼¼ÆâÍ·¤Ó¾ì¡Ø¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS ÆÊÌÚ±§ÅÔµÜÅ¹¡Ù¤ò2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS
¿Æ»Ò¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¼¼ÆâÍ·±àÃÏ¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUS¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¡¢¤½¤·¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤»¤ë¼¼ÆâÍ·¤Ó¾ì¤Ç¤¹¡£
Í·¤ÓÊüÂê¥×¥é¥ó¤äÃ»»þ´Ö¥×¥é¥óÅù¡¢¤ª¥È¥¯¤Ëµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ¸å¤Î½ÐÆþ¤ê¼«Í³¡¢°û¿©»ý¤Á¹þ¤ß¼«Í³¡¢ÊÝ¸î¼ÔÍÍ(¤ªÉã¤µ¤ó¤ªÊì¤µ¤ó)¤Î¸òÂå¤â¼«Í³¤Ç¤¹¡£
½ë¤¤Æü¤â´¨¤¤Æü¤â±«¤ÎÆü¤â²ÖÊ´¤¬¿É¤¤»þ´ü¤Ç¤âÅ·µ¤¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤æ¤Ã¤¯¤êÍ·¤Ù¤ëÁ´Å·¸õ·¿²°ÆâÍ·±àÃÏ¡£
ÍÄ»ù¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤â¥Ñ¥Ñ¤â¥Þ¥Þ¤â²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£
¡üÌó420ÄÚ¤Î¹¤µ¤Î±àÆâ¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÍ·¤Ó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¡Ú¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¡Û
¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¶õ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÏÇÀ±¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥¢¡¼Í·¶ñ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¥·¥ã¥ï¡¼¤Ê¤É³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
¥Ü¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼
¡Ú¾è¤ê¤â¤Î¡Û
¥³¡¼¥¹Æâ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤êÍÑ´ÑÍ÷¼Ö¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¤É³Ú¤·¤¤¾è¤ê¤â¤Î¤¬Âç½¸·ë¡ª
³Ú¤·¤¤¾è¤êÊª¤¬Âç½¸·ë
¡Ú¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¡Û
¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤·Ú¤ËµÇ°»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û¤Ç¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¾ÈÌÀÀßÈ÷¤ä»£±ÆÍÑ°áÁõ¤¬ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¼Ì¿¿´Û
¡Ú¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û
½À¤é¤«¤¤¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¤ªÌîºÚ¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤ä¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
¤ª¤Þ¤Þ¤´¤È¥³¡¼¥Ê¡¼
¡Ú¥«¥é¥ª¥±¡Û
¤ª»ÒÍÍ¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡£
ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¥ª¥±¥³¡¼¥Ê¡¼
¡üÆüº¹¤·¤Î¶¯¤¤¿¿²ÆÆü¤âÅ·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÍ·¤Ù¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â
¡Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¡Û
Æó³¬·ú¤ÆµðÂç¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤êÂæ¤äÄß¤ê¶¶¤Ê¤É¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¥Ã¥º¥é¥ó¥ÉUSÌ¾Êª¤ÎÂç¿Íµ¤¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡£
Æó³¬·ú¤Æ¤ÎµðÂç¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à
¡Ú¸ø±à¥³¡¼¥Ê¡¼¡Û
¥Ö¥é¥ó¥³¤ä¥·¡¼¥½¡¼¤Ê¤É¸ø±à¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÍ·¶ñ¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
¿¿²ÆÆü¤ä±«¤ÎÆü¤âÅ·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¼¼Æâ¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¸ø±à¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÍ·¶ñ¤ÇÍ·¤Ù¤ë
¡Ú¥¨¥¢¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡Û
Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥¨¥¢¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¤ª²È¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¨¥¢¡¼Í·¶ñ¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤ªÍ·¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¡¼¥¹¥é¥¤¥À¡¼
