アシックスは、伝統と先進性が共存する東京からインスピレーションを受けデザインに落とし込んだランニングシューズコレクション「TOKYO Collection（トウキョウコレクション）」13品番を、9月4日からアシックスオンライン、アシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）などで発売する。

今回のコレクションは、藤の花にインスパイアされた優雅な紫のカラーで「おもてなし」と「優雅さ」を表現し、アクセントカラーに、日の出のようにダイナミックなエネルギーを感じさせる赤色を施した。また、同コレクションには、アシックスの創業哲学を表すブランド・スローガン「Sound Mind, Sound Body（サウンドマインドサウンドボディ）」という、人々の日常生活が心身ともにより健康で充実したものになるようにとの願いを込めている。

今年9月には東京2025世界陸上競技選手権大会が開催される。開催を間近に控えスポーツへの関心が高まるなか、多くのランナーに走る楽しさや挑戦する喜びを感じもらいたい、という思いから企画した。



「MEGABLAST」

「MEGABLAST（メガブラスト）」は、心地よいバウンス感が特徴のランニングシューズで、さまざまな距離とスピードに対応している。フルマラソンで4時間から5時間の完走をめざすランナーのレース用ほか、カーボンプレートを搭載したシューズをレースで使用するランナーのペース走やジョグといったデイリートレーニング用としてもおすすめとなっている。重量は約230グラム（27.0cm／片足重量）。

ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）は、全面に軽量で反発性に優れたクッションフォーム材「FF TURBO SQUARED（エフエフターボスクエア）」を使用している。「FF TURBO（エフエフターボ）」と比較し、反発性を約32.5％向上させた。着地と同時に変形、圧縮し、素早く元の形状に戻ることで、跳ね返るような感覚が得られ、ストライドを伸ばすことが可能になる。

アッパー（甲被）は、部位に応じて編み方や孔の大きさを変え通気性とフィット性を高めた「エンジニアードメッシュ」を採用している。

靴底は、さまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP（アシックスグリップ）」を採用している。



「SONICBLAST」

「SONICBLAST（ソニックブラスト）」は、クッション性と反発性が特徴のランニングシューズで、安定性と反発性をもたらす樹脂プレート「ASTROPLATE（アストロプレート）」をミッドソール内部に搭載している。スピードトレーニング用におすすめで、重量は約256グラム（27.0cm／片足重量）となる。

ミッドソールは、上層部に軽量で反発性に優れたクッションフォーム材「FF TURBO SQUARED」を使用し、下層部に「FF BLAST MAX（エフエフブラストマックス）」を配することで、雲のようなやわらかさを提供する。

アッパーは、部位に応じて編み方や孔の大きさを変え通気性とフィット性を高めた「エンジニアードメッシュ」を採用している。

靴底は、さまざまな路面コンディションでも優れたグリップ力を発揮する「ASICSGRIP」を採用している。

これらのモデルは、ユーザーテスト、サイエンス、イノベーション、サステナビリティの4つの構成要素からなる同社独自の設計思想「ASICS Design Philosophy（アシックスデザインフィロソフィー）」に従い、身体と心の両方にとって優れた構造設計をめざした。

「ASICS Design Philosophy」は、アシックスが定めた、身体と心の両方にとって優れた構造設計を追求するための同社独自の設計思想。人を常に中心に据えた科学的なアプローチを行い、身体や動きの特徴をあらゆる観点から詳細に分析する「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学）」といった研究ポリシーは変えず、さらに人に寄り添うことを目的に4つの主要分野の研究開発を軸としている。

［小売価格］

MEGABLAST：2万7500円

SONICBLAST：2万2000円

NOVABLAST 5 TOKYO（ノヴァブラスト5 トウキョウ）：1万7600円

GEL−KAYANO 32 TOKYO（ゲルカヤノ32 トウキョウ）：2万3100円

GT−2000 14 TOKYO（ジーティー2000 14 トウキョウ）：1万7600円

GEL−NIMBUS 27 TOKYO（ゲルニンバス27 トウキョウ）：2万2000円

GEL−CUMULUS 27 TOKYO（ゲルキュムラス27 トウキョウ）：1万7050円

（すべて税込）

［発売日］

SONICBLAST

アシックスオンライン：9月4日（木）

アシックス直営店各店、スポーツ用品店：9月18日（木）

MEGABLASTおよびその他のアイテム

アシックスオンライン、アシックス直営店：9月4日（木）

