（ＣＮＮ）米国立博物館を運営するスミソニアン協会の展示内容や収蔵品について、ホワイトハウスが包括的な見直しを行うと通告した。狙いは博物館で展示すべきものとすべきではないものについて、ドナルド・トランプ大統領の指示に従わせることにある。

トランプ政権高官はスミソニアン協会のロニー・バンチ事務局長に宛てた１２日の書簡の中で、調査の目的について「米国の例外主義をたたえ、分断的あるいは党派の偏る表現を排除し、我々が共有する文化機関への信頼を回復させる」とした。

トランプ政権は米国の文化・歴史機関に対して大統領の見解を徹底させ、多様性に焦点を当てた資料を排除させることに力を入れている。

スミソニアン協会についてトランプ氏は今年署名した大統領令の中で、「分断を招く人種中心の思想の影響下にある」と位置付け、「米国と西洋の価値観を、本質的に有害で抑圧的なものとして描く語り口を普及させた」と非難していた。

書簡によると、調査対象とするのは一般向けの展示内容や、展示品の選定にかかわる収集・選別の手順、現在と今後の展示計画、収蔵品や収集品の利用、解説基準に関するガイドラインなど。

まず対象となるのは首都ワシントンにある国立アメリカ歴史博物館、国立自然史博物館、国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館、国立アメリカ先住民博物館、国立航空宇宙博物館、スミソニアン・アメリカ美術館、国立肖像画美術館、ハーシュホーン美術・彫刻庭園の８施設。第２段階の調査対象となる博物館は後日発表するとしている。

スミソニアン協会はこの書簡の内容を検討していると述べ、ホワイトハウスとは「建設的に」協力していくと表明した。

スミソニアン協会は２１の博物館と国立動物園を運営する世界最大の博物館協会。昨年は約１７００万人が傘下の施設を訪れている。

国立アメリカ歴史博物館は先月、トランプ氏の２度の弾劾（だんがい）に触れた仮設プラカードを、トランプ大統領関連の展示から撤去していた。これに対して博物館が大統領にすり寄ったとする非難が噴出。その後の声明で博物館は、プラカードの撤去は一時的な措置であり、展示内容を変更するよう政権から圧力をかけられたわけではないと弁明した。

プラカードは数日前に復活したが、トランプ氏の２度の弾劾に関する情報が下の方に来るよう展示の仕方が変更され、プラカードの説明内容も一部変更されている。