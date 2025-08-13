◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、敵地・エンゼルス戦に「１番・指名打者」でフル出場し、同点の９回に一時勝ち越しの４３号ソロを放ったが、サヨナラ負けを喫して空砲となった。

ドジャースは同じロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェーシリーズ」とも言われるエンゼルス戦で昨季からまさかの６連敗。２００３年６月２２日〜０４年６月２６日以来のワーストタイ記録となった。通算成績はドジャースの７３勝８０敗で、大谷がドジャースに移籍してからは２勝７敗と大きく負け越しており、今季は５戦５敗。今季レギュラースシーズンでは最後の対戦になるあす１３日（同１４日）には大谷が移籍後初めてエンゼルス戦で先発する。

１、２打席目は四球で出塁し、３打席目は一飛に倒れていた大谷。同点の６回無死一、二塁のチャンスでは、カウント２―２からリリーフ左腕・バークの外角直球に食らいついてはじき返したが、遊撃手・ネトへのライナーに倒れた。すると二塁走者のロハスが飛び出しており、ネトはそのまま二塁を踏んで２つ目のアウトを奪うと、一塁走者のラッシングも飛び出していたため、ネトは一塁のシャヌエルに送球して３つ目のアウト。まさかのトルプルプレーとなり、大谷はぼう然となった。

それでも５―５で同点の９回先頭の５打席目に、エンゼルス守護神・ジャンセンから一時勝ち越しとなる４３号勝ち越しソロを右翼席に運んだ。４試合連続弾で、４２本塁打で並んでいたフィリーズのシュワバーを上回ってリーグ単独トップに躍り出た。

だがドジャースは９回裏に追いつかれると、１０回にカスペリアスがアデルにサヨナラ打となる適時打を浴びて３連敗。パドレスが勝ったため、同率首位に並ばれた。