俳優の織田裕二（５７）が、スペシャルアンバサダーを務める陸上の世界選手権（９月１３日〜２１日、東京・国立競技場）の開幕までちょうど１カ月となった１３日、都内で報道陣の取材に応じた。

大舞台の開幕が近づき、「何百日前から『世界陸上が東京であるよ』とやってきて、『まだ早くない？』と感じていた。１カ月となるとドキドキしちゃいますね」と高揚感を語った。

大会が近づいたことで、スペシャルアンバサダーとしての関わり方も「私が考えるんじゃないんですけど、大分見えてきました」という。想像以上にハードな予定になっており、「これは大変だなと。（大会の盛り上げを）お手伝いできればと思っていたんですが、そんな甘いものじゃない。途中で倒れないといいなと。心の整理ができないぐらい動揺している。結構やるんだっていう感じですね」と笑った。

織田はＴＢＳ系「世界陸上」のメインキャスターを２５年務めており、２２年のオレゴン大会で卒業。今回はスペシャルアンバサダーとして関わることになっていた。２月には「そろそろビールを飲みながら陸上を見たい」と本音ものぞかせていたが、この日は「（今回のビールは）すきがあらば。そんな日があってもいいと思うけど、その夢は今大会かなえられるかどうかちょっとわからないですね。飲んでても多めに見てください」と笑わせた。さらに「もう歳ですから。むちゃさせないで」と白い歯を見せて取材を締めくくっていた。