¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÁÏÀ®´Û¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£±±üÅÄÀ²Ìé¤¬£¶²óÌµ°ÂÂÇÅêµå¡¡¥Î¡¼¥Î¡¼¥ê¥ì¡¼Æ¨¤¹¤â½é¤ÎÂç²ñ£²¾¡ÌÜ
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¸Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡ÁÏÀ®´Û£±¡Ý£°¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê£±£³Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡ÁÏÀ®´Û¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤òÇË¤ê¡¢Æ±¹»½é¤ÎÂç²ñ£²¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£±¡¦±üÅÄÀ²Ìé¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Î²÷Åê¡££·²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¿¹²¼æÆÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£²¿ÍÌÜ¤Ë°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¡¢´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¡¢Ìµ°ÂÂÇÅêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿±üÅÄ¤ÎÂÇ½ç¤ÇÂåÂÇ¡¦µÈÅÄÂë¿Í¡Ê£³Ç¯¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£ÃæÁ°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¸åÂ³¤¬¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢Áê¼ê¤ÎË½Åê¤Ç·è¾¡¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï£±£¶Æü¡£ºò²Æ¤Î½àÍ¥¾¡¹»¡¦´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£