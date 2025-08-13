¡ÚÆ°²è¡ÛÌôÊªÍðÍÑ¼Ô¤ÎÌó3750²óÊ¬ÁêÅö¡Ä¡¡ÂçËã¤ò¥¿¥¤¤«¤éÌ©Í¢Æþ¡Ö¼Ú¶â¤¢¤Ã¤Æ¡×ÃË¤ò¹ðÈ¯¡¡È¡´Û
ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´ÛÀÇ´Ø¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡¢¥¿¥¤¤«¤éËãÌô¤Ç¤¢¤ëÂçËã¤òÌ©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ¡´Û»Ô¤Ë½»¤àÃË¤òÈ¡´ÛÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÂçÄÍÎÃÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯6·î24Æü¡¢¥¿¥¤¤«¤é¹ñºÝÍ¹ÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ËãÌô¤Ç¤¢¤ëÂçËã¤ª¤è¤½1875.05¥°¥é¥à¤òÌ©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤äÀÇ´Ø¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçËã¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÊó½·ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¡´ÛÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤¬Ì©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÂçËã¤ÏËöÃ¼²Á³Ê¤ÇÌó940Ëü±ßÁêÅö¤Ç¡¢ÌôÊªÍðÍÑ¼Ô¤ÎÄÌ¾ï»ÈÍÑÎÌ¤ÇÌó3750²óÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ìó1¤«·îÈ¾¤ËµÚ¤ÖÄ´ºº¤ò½ª¤¨¡¢È¡´ÛÀÇ´Ø¤Ï8·î13Æü¡¢ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¡´ÛÃÏ¸¡¤Ë´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
ºë¶Ì,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¿ÀÆàÀî,
³ùÁÒ,
²£ÉÍ,
Ï·¸å,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ËÅì»Ô,
Ê©ÃÅ