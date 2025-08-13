STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

ËÌ³¤Æ»¡¦È¡´ÛÀÇ´Ø¤Ï2025Ç¯8·î13Æü¡¢¥¿¥¤¤«¤éËãÌô¤Ç¤¢¤ëÂçËã¤òÌ©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÈ¡´Û»Ô¤Ë½»¤àÃË¤òÈ¡´ÛÃÏ¸¡¤Ë¹ðÈ¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦ÂçÄÍÎÃÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê30¡Ë¤Ç¤¹¡£

ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯6·î24Æü¡¢¥¿¥¤¤«¤é¹ñºÝÍ¹ÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢ËãÌô¤Ç¤¢¤ëÂçËã¤ª¤è¤½1875.05¥°¥é¥à¤òÌ©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹Ò¶õÊØ¤ÇÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿²ÙÊª¤Î¤Ê¤«¤ËÂçËã¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÀÇ´Ø¸¡ºº¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤¿¤á¡È±Ë¤¬¤»ÁÜºº¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Î¤â¤È¤ØÇÛÃ£¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Æ»·Ù¤¬ËãÌôÆÃÎãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤äÀÇ´Ø¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçËã¤òÅ¾Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÊó½·ÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

È¡´ÛÀÇ´Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤¬Ì©Í¢Æþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÂçËã¤ÏËöÃ¼²Á³Ê¤ÇÌó940Ëü±ßÁêÅö¤Ç¡¢ÌôÊªÍðÍÑ¼Ô¤ÎÄÌ¾ï»ÈÍÑÎÌ¤ÇÌó3750²óÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ìó1¤«·îÈ¾¤ËµÚ¤ÖÄ´ºº¤ò½ª¤¨¡¢È¡´ÛÀÇ´Ø¤Ï8·î13Æü¡¢ÂçÄÍÍÆµ¿¼Ô¤òÈ¡´ÛÃÏ¸¡¤Ë´ØÀÇË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£