¡ÚËº¤ì¤é¤ì¤¿ÆÈÎ©±ÑÍº¤òÃµ¤¹¡Ê¾å¡Ë¡Û¡ÖÂç´ÚÆÈÎ©ËüºÐ¡×¶«¤ó¤À²¦½¡½ç¡¢£±£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡Ä¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÌø´²½ç£±£·£¸¿Í¡Ê£²¡Ë
½÷À¤¬¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¡¢²¦½¡½ç¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡Ö¿·½÷À¡×¤Î¼´¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£°Õ¼±¤¬¹â¤¤½÷À¤ÏÆÈÎ©±¿Æ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿¡£
ÅìµþÄ«Æü¿·Ê¹¤Ï¡¢£±£¹£±£¹Ç¯£³·î£±Æü¤Ëµþ¾ë½÷»Ò¹âÅùÉáÄÌ³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¥Ç¥âÂâ¤ò·ÁÀ®¤·¤ÆÆÈÎ©ËüºÐ¤ò¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é³¹Æ¬¹Ô¿Ê¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢£³·î£µÆüÉÕ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Îµ¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤â½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¥Ç¥âÂâ¤ÎÅÐ¾ì¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë»°°ì±¿Æ°¤Î²áÄø¤Ç½÷À¤Î»²²Ã¤ÏÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
£±£¹£±£¹Ç¯£³·î£±£°¡¢£±£±Æü¤Ë¹¾¸¶Å´¸¶¡Ê¥Á¥ç¥ë¥¦¥©¥ó¡Ë¤ÎÂ¼¤ÇºÇ½é¤ËËüºÐ¹ÔÎó¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó¡ÊÅö»þ£²£±ºÐ¡Ë¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Å´¸¶¤Ï¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡ËËüºÐ±¿Æ°¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
³«¾ë¡Ê¥±¥½¥ó¡Ë¥Û¥¹¥É¥ó½÷³Ø¹»¤ò½Ð¤¿¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó¤Ï½÷³Ø¹»¤ÎÆ±ÁëÀ¸¥¥à¡¦¥®¥ç¥ó¥¹¥ó¤éÌó£·£°£°¿Í¤Î½»Ì±¤È¶¦¤ËÅ´¸¶·´Ä£¡¦Å´¸¶±Ø¤ÎÁ°¤ÇÂç¶Ë´ú¤ò¿¶¤Ã¤ÆÆÈÎ©ËüºÐ¤ò¶«¤ó¤À¡£
¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó¤é¤Ï¿ÆÆüÇÉ¤ÎËÑµÁã½¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¦¥£¥Ó¥ç¥ó¡Ë¤Î¼«Âð¤òË¬¤Í¤Æ¡ÖÆÈÎ©ËüºÐ¤ò¶«¤Ù¡×¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤ëÍû´°ÍÑ¡Ê¥¤¡¦¥ï¥ó¥è¥ó¡Ë¤ò½Ð¤»¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó¤Ï¸å¤ËºÛÈ½¤ÇÆüÄëÈ½»ö¤ÎÁ°¤Ç¼«¿È¤¬ÆÈÎ©±¿Æ°¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤³¤È¤òÆ²¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò£´¥«·î¤ª¤è¤ÓÈ³¶â£²£°¥¦¥©¥ó¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó¤¬Ä¨Ìò·º¤ò¼õ¤±¤¿»ö¼Â¤Ï£±£¹£±£¹Ç¯£±£°·î£±£´Æü¤ÎÆÈÎ©¿·Ê¹¤Ë¡ÖÅ´¸¶ÆÈÎ©·³¤ÎÈ½·è¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó½÷»Ë¡×¤Ï£±£¹£·£°Ç¯Âå¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿ÆÈÎ©±¿Æ°»Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó¤¬Å´¸¶ËüºÐ±¿Æ°¤Ç¡ÖÀèË¯¤Ç³èÌö¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£¤·¤«¤·¥¤¡¦¥¬¥¯¥®¥ç¥ó¤Ï£Ô£Æ¤¬ºòÇ¯È¯·¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àµ³Î¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Å´¸¶ËüºÐ±¿Æ°¤Ç¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤Î¤¦¤ÁÀ¯ÉÜ¤«¤éË«¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¥±¡¼¥¹¼«ÂÎ¤¬Íû¾¼É±¡Ê¥¤¡¦¥½¥Ò¡Ë½÷»Ë¡Ê£²£°£±£¶Ç¯ÂçÅýÎÎÉ½¾´¡Ë¤Ê¤É°ìÉô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£
ÆÈÎ©µÇ°´Û¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÍ¸ù¼ÔË«¾Þ¤Î¿äÁ¦¤ò¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆÈÎ©±¿Æ°¸å¤Î¹ÔÀ×¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢½÷ÀÆÈÎ©³èÆ°²È¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ËÎÁ¼«ÂÎ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÆ±Ì¾°Û¿Í¤Ê¤Î¤«¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤»ñÎÁ¤âÂ¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£