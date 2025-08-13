³Æ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡È¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡É¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ØÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡Ù±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
À¾Éð¥Ð¥¹¡¢À¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡¢¿·³ã¸òÄÌ¡¢±Û¸å¸òÄÌ¤Ï¡¢4¼Ò¶¦Æ±¤Ç¡Ö¡È¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡É¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ØÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡Ù±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£
¡È¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡É¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ØÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡Ù±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¢£Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯8·î8Æü(¶â)¡Á10·î31Æü(¶â)
¢£¾ÞÉÊ
¡¦ºÇÍ¥½¨¾Þ(1ºîÉÊ)¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ 4²ó¾è¼ÖÊ¬ ÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ·ô
¡¦Í¥½¨¾Þ(3ºîÉÊ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Åìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ 2²ó¾è¼ÖÊ¬ ÌµÎÁ¤´¾·ÂÔ·ô
¡¦¿·³ã¸òÄÌ¾Þ(1ºîÉÊ)¡¡¡¡¡§¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¦±Û¸å¸òÄÌ¾Þ(1ºîÉÊ)¡¡¡¡¡§¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¦À¾Éð¥Ð¥¹¾Þ(1ºîÉÊ)¡¡¡¡¡§¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¦À¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹¾Þ(1ºîÉÊ)¡§¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¦»²²Ã¾Þ(ÃêÁª)¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§³Æ¼Ò¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¡¦¥°¥Ã¥º
¢£±þÊç¾ò·ï
¡¦±þÊç¤ËºÝ¤·¤Æ¤Î¾ò·ï¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
(¤¿¤À¤·¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¡¦ºîÉÊ¤Ï2022Ç¯°Ê¹ß¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ºîÉÊ¤ÏJPEG¤â¤·¤¯¤ÏPNG·Á¼°¤Ç10MB°Ê²¼¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹çÀ®¡¦²Ã¹©¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
(¿§Ä´¡¦ÌÀ°Å¡¦¥·¥ã¡¼¥×¥Í¥¹Ä´À°¡¦¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂÊª¤«¤éÂç¤¤¯¤«¤±Î¥¤ì¤¿²áÅÙ¤Ê¥ì¥¿¥Ã¥ÁÅù¤ÏÁª¹Í¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹)
¡¦±þÊçºîÉÊ¤ÎÃøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±þÊç¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼çºÅ¼Ô¤Ï¹¹ðÀëÅÁÊªÅù¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë±þÊçºîÉÊ¤ò¼«Í³¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£
À¾Éð¥Ð¥¹¡¢À¾Éð´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡¢¿·³ã¸òÄÌ¡¢±Û¸å¸òÄÌ¤Ï¡¢4¼Ò¶¦Æ±¤Ç¡Ö¡È¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡É¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ØÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡Ù±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡¢4¼Ò¶¦Æ±±¿¹Ô¤Î¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ÖÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡×¤¬2025Ç¯12·î¤Ë±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¡Ö¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ëÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï©Àþ¤ÎÄäÎ±½ê¤¬¤¢¤ë»ÔÄ®Â¼¤ÎÉ÷ÅÚ¤ò´¶¤¸¤ë·úÃÛÊª¤äÉ÷·Ê¡¢ÅÁÅý¹Ô»ö¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¹¤ò»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼Ì¿¿¤ò¹¤¯Êç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
Æþ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡×4²óÊ¬¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔ·ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ³Æ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡È¹âÂ®¥Ð¥¹¤¬Áö¤ë³¹¡É¹âÂ®¾è¹ç¥Ð¥¹¡ØÅìµþ¡áÄ¹²¬¡¦¿·³ãÀþ¡Ù±¿¹Ô³«»Ï40¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È appeared first on Dtimes.