敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で出場。チームは6-7で3連敗を喫した。6回に三重殺の憂き目に遭ったが、次の打席で今季43号ソロをマーク。元同僚でエンゼルスのザック・ネト内野手は三重殺について「ブチギレさせちゃったと思う」とコメントし、米レポーターを笑わせた。

5-5の6回無死一、二塁のチャンス。大谷はバークの速球を二塁方向へ弾き返した。鋭い打球だったが、遊撃手のネトに直接捕球された。二塁を踏んで一塁へ送球すると、リードしていた一塁走者もタッチアウト。まさかのトリプルプレーに打ち取られた。

しかし、5-5で迎えた9回に挽回。高めに入ったカットボールを完璧に捉えた。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発。打った瞬間に大谷は確信した。右手を上げてガッツポーズ、ドジャースベンチに向かって吠えた。

試合後、米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」のレポーターのエリカ・ウェストンさんは、自身のXでネトの言葉を紹介。「三重殺の後、大谷が次の打席で本塁打を打ったことについてネトは『ブチギレさせちゃったと思う』と語った」と泣き笑い絵文字付きで投稿。明日の投手・大谷との対戦も楽しみにしていると伝えた。

また、米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のサム・ブラム記者のXによると、ネトが三重殺を達成したことを実感したのは2イニング後だったそうで、「マジで三重殺をやったのか。クールだ」と語ったという。大谷は明日、投打二刀流で出場予定。ドジャースの連敗を止める原動力となれるか。



